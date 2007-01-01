Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Полукресло Вейв белый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Вейв белый, золото
13 оценок
19 59017
23 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Полукресло Вейв белый, золото - фото 1Полукресло Вейв белый, золото - фото 2Полукресло Вейв белый, золото - фото 3
Распродажа

Полукресло Вейв белый, золото

Артикул: CH-069-666
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Вес8.1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Спарк изумрудный, золотой
Фотография товара Полукресло Спарк изумрудный, золотой от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Вейв белый, черный
Фотография товара Полукресло Вейв белый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Наше кресло для Хорека создано так, чтобы быть идеальным балансом между функциональностью и эстетикой. Ножки из полированной нержавеющей стали с покрытием нитрид титана придают мебели роскошный золотистый оттенок, который не выцветает годами. Благодаря высокоточной обработке, все сварочные швы аккуратны и отполированы до зеркального блеска — это гарантирует не только презентабельный вид, но и долговечность более 50 лет даже в условиях интенсивной эксплуатации.

Мы предлагаем кресла в двух вариантах обивки:
Рогожка — с глубокой текстурой, которая добавляет интерьеру характера и строгости.
Микровелюр — невероятно мягкий материал с богатым цветом, создающий эффект уюта и роскоши.

Благодаря продуманной конструкции, кресло весит всего 8 кг , что делает его удобным для перестановок и экономии времени вашего персонала.Это не просто мебель — это инвестиция в имидж вашего заведения. Лаконичный дизайн, высокая износостойкость и внимание к каждой детали делают кресло идеальным решением для любого интерьера. А благодаря мягкой обивке и эргономичной форме, наше мягкое полукресло для кафе и ресторанов станет любимым местом посетителей, ценящих удобство и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Вес8.1 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветбелый
  • Обивкарогожка
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Diego от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Diego, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло Diego

49
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука, велюр Велютто 45, лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, велюр Велютто 45, лак, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука, велюр Велютто 45, лак

44
Фотография товара Кресло Тусон, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, букле, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, букле

46
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Гуччи, велюр Евита 3, металл Рал 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Гуччи, велюр Евита 3, металл Рал 9005, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Полукресло Гуччи, велюр Евита 3, металл Рал 9005

7
Распродажа
Фотография товара Полукресло Аура латте, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Аура латте, золото, произведённого компанией ChiedoCover
14 99012
16 990 ₽Оптовая цена

Полукресло Аура латте, золото

14
Фотография товара Полукресло Спарк графит, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Спарк графит, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена

Полукресло Спарк графит, черный

15
Настоящее фото товара Полукресло Эспен, произведённого компанией ChiedoCover
38 590

Полукресло Эспен

9
Распродажа
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Вивальди 25, каркас морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Вивальди 25, каркас морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Вивальди 25, каркас морилка венге

12
Распродажа
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге

13
Распродажа
Фотография товара Полукресло Дольче, жаккард Бреид 30, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, жаккард Бреид 30, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99044
15 790 ₽

Полукресло Дольче, жаккард Бреид 30, ножки бук, морилка черная

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Задар раздвижной, столешница со стеклом, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Задар раздвижной, столешница со стеклом, белый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590
Оптовая цена

Стол Задар раздвижной, столешница со стеклом, белый

5
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт Бабочка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Бабочка, произведённого компанией ChiedoCover
от76 2907
82 000 ₽

Стол Лофт Бабочка

45
Фотография товара Стол Консоль Хопкинс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Консоль Хопкинс, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490

Стол Консоль Хопкинс

31
Распродажа
Фотография товара Столик журнальный Сиеста, металл, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Сиеста, металл, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 7903
6 990 ₽

Столик журнальный Сиеста, металл, оливковый

9
В наличии 13 шт.В пути 40 шт.
Фотография товара Стол Лофт-71 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-71, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590

Стол Лофт-71

34
Фотография товара Стол журнальный Чиедо, стеклянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Чиедо, стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Стол журнальный Чиедо, стеклянный

65
Фотография товара Стол Лофт Поль на разборных ножках, Дуб Галифакс табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Поль на разборных ножках, Дуб Галифакс табак, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Стол Лофт Поль на разборных ножках, Дуб Галифакс табак

43
Фотография товара Журнальный приставной столик Финика М Дуб бомонт лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный приставной столик Финика М Дуб бомонт лофт, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Журнальный приставной столик Финика М Дуб бомонт лофт

31
Хит
Фотография товара Барный стол Уэмбли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Барный стол Уэмбли

43
Фотография товара Стол Лофт 117, 1700x510/710x750мм, ЛДСП Эггер Чёрный графит, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 117, 1700x510/710x750мм, ЛДСП Эггер Чёрный графит, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Стол Лофт 117, 1700x510/710x750мм, ЛДСП Эггер Чёрный графит, каркас черный муар

8

Другие товары из раздела полукресла

Фотография товара Кресло Кон Пана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кон Пана, произведённого компанией ChiedoCover
от52 790
Оптовая цена

Кресло Кон Пана

44
Фотография товара Полукресло Ува S бежевый/ бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S бежевый/ бук, произведённого компанией ChiedoCover
от53 890
Оптовая цена

Полукресло Ува S бежевый/ бук

31
Фотография товара Полукресло Ува S пыльная роза/ береза с эффектом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S пыльная роза/ береза с эффектом, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S пыльная роза/ береза с эффектом

49
Фотография товара Полукресло Ува S белый/ золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S белый/ золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S белый/ золотой

48
Фотография товара Полукресло Ува S бежевый ромб/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S бежевый ромб/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S бежевый ромб/ белый

33
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, экокожа домус чоколате, ремешки валенсиа коффе, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, экокожа домус чоколате, ремешки валенсиа коффе, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59052
15 790 ₽

Полукресло Дольче, экокожа домус чоколате, ремешки валенсиа коффе, светлый орех

32
Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука, велюр серый, морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, велюр серый, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука, велюр серый, морилка белая

47
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Гави, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Гави, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69027
10 490 ₽

Полукресло Гави, велюр

9
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лаундж золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лаундж золотой, произведённого компанией ChiedoCover
19 19020
23 790 ₽Оптовая цена

Полукресло Лаундж золотой

5
Распродажа
Фотография товара Полукресло Петч розовый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Петч розовый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
13 49020
16 790 ₽Оптовая цена

Полукресло Петч розовый, золото

15

Товар в корзине

Полукресло Вейв белый, золото
Полукресло Вейв белый, золото
19 590
23 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Задар раздвижной, столешница со стеклом, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Задар раздвижной, столешница со стеклом, белый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590
Оптовая цена

Стол Задар раздвижной, столешница со стеклом, белый

5
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт Бабочка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Бабочка, произведённого компанией ChiedoCover
от76 2907
82 000 ₽

Стол Лофт Бабочка

45
Фотография товара Стол Консоль Хопкинс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Консоль Хопкинс, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490

Стол Консоль Хопкинс

31
Распродажа
Фотография товара Столик журнальный Сиеста, металл, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Сиеста, металл, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 7903
6 990 ₽

Столик журнальный Сиеста, металл, оливковый

9
В наличии 13 шт.В пути 40 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности