Характеристики товара
Описание
Ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет.
Все видимые сварочные швы на ножках тщательно отполированы. Напыление нитрид титана, обеспечивает ножкам натуральный цвет золота.
Мы постарались сделать конструкцию максимально легкой — вес кресла всего 9кг!
Велюровая обивка обеспечивает невероятную мягкость и красивый глубокий цвет, износостойкость 100 000 циклов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина600 мм
- Высота840 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветоранжевый, хромированный
- Обивкамикровелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет