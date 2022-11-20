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Журнальный стол Аданна кофе

Артикул: CH-035-909
44 оценки
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Журнальный стол Геркулес серый мрамор

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина480 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота620 мм
  • Вес6.55 кг
  • Объем0.059 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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