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Пуф Альфа, Бета - фото 1

Пуф Альфа, Бета

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Производство: Россия

Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Размеры(ДхВхШ) Кат.1 Кат.2 Кат.3 Кат.4 Кат.5
Альфа
(опора - хром) 		40х40х44 2890 3090 3390 3690 3890
Бета
(опора - пластик) 		40х40х41,5 2590 2790 3090 3390 3590

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