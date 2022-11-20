Характеристики товара
Описание
Производство: Россия
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Производство: Россия
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
|Размеры(ДхВхШ)
|Кат.1
|Кат.2
|Кат.3
|Кат.4
|Кат.5
|Альфа
(опора - хром)
|40х40х44
|2890
|3090
|3390
|3690
|3890
|Бета
(опора - пластик)
|40х40х41,5
|2590
|2790
|3090
|3390
|3590
Пуф Руби белый
Пуф Руби коричневый
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
Пуф ПФ-1 бежевый
Пуф-банкетка Луго
Пуф Оникс вельвет изумрудный
Пуф Сиена экокожа
Пуф Мэри
Пуф-глайдер Прованс ткань
Стул Кромвель, фиолетовый
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Стул Космос, серый ПУ
Стул Джулиан, серый с подлокотниками
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Абажур Сумеречный туман
Стеллаж Слим, дуб
Стеллаж №3
Стол Берген 6, письменный