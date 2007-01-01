Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Montana dark gray / white, произведённого компанией ChiedoCover
Montana dark gray / white
12 оценок
7 590
Товар в корзине. Перейти
Montana dark gray / white - фото 1Montana dark gray / white - фото 2Montana dark gray / white - фото 3Montana dark gray / white - фото 4Montana dark gray / white - фото 5Montana dark gray / white - фото 6

Montana dark gray / white

Артикул: CH-081-753
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1180 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 73 см. Диаметр крестовины: 60 см. Материал каркаса - пластик; Материал сиденья - сетка; Материал обивки - сетка; Ширина - 62; Глубина - 58; Высота - 118; Ширина сиденья - 48; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 50; Высота спинки - 73; Высота максимальная - 128;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1180 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес10.65 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Материал каркасапластик
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша синий

13
В пути 24 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434
New
Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый премиум, 110x70, произведённого компанией ChiedoCover
38 290

Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый премиум, 110x70

9
В наличии 9 шт.
Фотография товара Кресло Tofu, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tofu, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Кресло Tofu, черный

15
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Кресло Паул, черный каркас, бежевая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, черный каркас, бежевая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, черный каркас, бежевая сетка

6
В наличии 42 шт.
Фотография товара Кресло Meyer, синий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Meyer, синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 090

Кресло Meyer, синий, черный

6
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, черный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 8904
6 090 ₽

Стол Лидер 2, черный, коричневый

12
Фотография товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-8 walker black, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-8 walker black, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 090
Оптовая цена

Компьютерное поворотное кресло Brave af-8 walker black, черный

13

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Football от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Football, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Кресло компьютерное детское ЛОЛО Football

26
Фотография товара Стул компьютерный Luminary Harmony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Luminary Harmony, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Стул компьютерный Luminary Harmony

6
Фотография товара Стул компьютерный Luminary Enchantment от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Luminary Enchantment, произведённого компанией ChiedoCover
28 490
Оптовая цена

Стул компьютерный Luminary Enchantment

5
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 99021
14 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый

6
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 49018
12 690 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный

11
В наличии 3 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Wyvern серо-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Wyvern серо-черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Wyvern серо-черный

9
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Comfo серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Comfo серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 9909
11 990 ₽

Кресло офисное TopChairs Comfo серый

15
В пути 65 шт.
New
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 39011
10 490 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-синий

6
В наличии 175 шт.
Фотография товара Montana blue / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Montana blue / white, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Montana blue / white

14
В наличии 30 шт.
Фотография товара Reus черная сетка / хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Reus черная сетка / хром, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Reus черная сетка / хром

11
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Montana dark gray / white
Montana dark gray / white
7 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша синий

13
В пути 24 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434
New
Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый премиум, 110x70, произведённого компанией ChiedoCover
38 290

Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый премиум, 110x70

9
В наличии 9 шт.
Фотография товара Кресло Tofu, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tofu, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Кресло Tofu, черный

15

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности