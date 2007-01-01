Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина650 мм
- Высота970/1070 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес10.9 кг
- Материал сиденьясетка
- Материал каркасапластик
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветбелый, серый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки610 мм
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет