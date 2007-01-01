Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Salem gray / white, произведённого компанией ChiedoCover
Salem gray / white
15 оценок
10 790
Salem gray / white - фото 1Salem gray / white - фото 2Salem gray / white - фото 3Salem gray / white - фото 4Salem gray / white - фото 5

Salem gray / white

Артикул: CH-081-756
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота970/1070 мм
  • Глубина сиденья440 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 69 - 79 см. Диаметр крестовины: 60 см. Материал каркаса - пластик; Материал сиденья - сетка; Материал обивки - сетка; Ширина - 60; Глубина - 65; Высота - 97; Ширина сиденья - 44; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 44; Высота спинки - 55; Высота максимальная - 107;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес10.9 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Материал каркасапластик
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Стул компьютерный Haven Serenity от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Haven Serenity, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Стул компьютерный Haven Serenity

5
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 9906
18 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый

14
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 99021
14 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый

6
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 49020
12 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-белый

10
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 49020
12 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-желтый

8
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Benefit NEW серое NC от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Benefit NEW серое NC, произведённого компанией ChiedoCover
7 49017
8 990 ₽

Кресло офисное TopChairs Benefit NEW серое NC

10
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло ЛОЛО Space от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Space, произведённого компанией ChiedoCover
4 49011
4 990 ₽

Кресло ЛОЛО Space

13
В пути 100 шт.
Фотография товара Montana blue / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Montana blue / white, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Montana blue / white

14
В наличии 30 шт.
Фотография товара Montana light gray / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Montana light gray / white, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Montana light gray / white

6
Фотография товара Reus черная сетка / хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Reus черная сетка / хром, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Reus черная сетка / хром

11
В наличии 30 шт.

