Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Montana light gray / white, произведённого компанией ChiedoCover
Montana light gray / white
6 оценок
7 590
Товар в корзине. Перейти
Montana light gray / white - фото 1Montana light gray / white - фото 2Montana light gray / white - фото 3Montana light gray / white - фото 4Montana light gray / white - фото 5Montana light gray / white - фото 6Montana light gray / white - фото 7Montana light gray / white - фото 8Montana light gray / white - фото 9Montana light gray / white - фото 10Montana light gray / white - фото 11Montana light gray / white - фото 12Montana light gray / white - фото 13

Montana light gray / white

Артикул: CH-081-752
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1180 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 73 см. Диаметр крестовины: 60 см. Материал каркаса - пластик; Материал сиденья - сетка; Материал обивки - сетка; Ширина - 62; Глубина - 58; Высота - 118; Ширина сиденья - 48; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 50; Высота спинки - 73; Высота максимальная - 128;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1180 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес10.65 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Материал каркасапластик
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Дипломат, произведённого компанией ChiedoCover
21 890
Оптовая цена

Кресло Дипломат

12
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
New
Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты Lift белый, ЛДСП дуб коричневый, 140x60, произведённого компанией ChiedoCover
48 890

Стол с регулировкой высоты Lift белый, ЛДСП дуб коричневый, 140x60

5
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Mint RCH 1029HB, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mint RCH 1029HB, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Кресло Mint RCH 1029HB, черный

14
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Фотография товара Кресло Колд, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, белый

9
В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Кресло Nerey T, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Кресло Nerey T, экокожа черная

44
В наличии 341 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Фотография товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка

10
В наличии 52 шт.
Фотография товара Кресло офисное Афина, ПЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Афина, ПЛ, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Кресло офисное Афина, ПЛ

5

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Стул компьютерный Luminary Harmony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Luminary Harmony, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Стул компьютерный Luminary Harmony

6
Фотография товара Стул компьютерный Haven Serenity от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Haven Serenity, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Стул компьютерный Haven Serenity

5
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Unity Zenith от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Unity Zenith, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Стул компьютерный Unity Zenith

6
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Strict, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Strict, серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 19015
18 990 ₽

Кресло руководителя TopChairs Strict, серый

26
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 99011
19 990 ₽

Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, серый

26
В наличии 23 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
10 4905
10 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 99023
15 490 ₽

Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черный

11
Распродажа
Фотография товара Кресло ЛОЛО Space от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Space, произведённого компанией ChiedoCover
4 49011
4 990 ₽

Кресло ЛОЛО Space

13
В пути 100 шт.
Фотография товара Reus белая сетка / хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Reus белая сетка / хром, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Reus белая сетка / хром

7
В наличии 30 шт.
Фотография товара Salem gray / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Salem gray / white, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Salem gray / white

15
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Montana light gray / white
Montana light gray / white
7 590
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Дипломат, произведённого компанией ChiedoCover
21 890
Оптовая цена

Кресло Дипломат

12
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
New
Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты Lift белый, ЛДСП дуб коричневый, 140x60, произведённого компанией ChiedoCover
48 890

Стол с регулировкой высоты Lift белый, ЛДСП дуб коричневый, 140x60

5
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Mint RCH 1029HB, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mint RCH 1029HB, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Кресло Mint RCH 1029HB, черный

14

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности