Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Montana blue / white, произведённого компанией ChiedoCover
Montana blue / white
14 оценок
7 590
Товар в корзине. Перейти
Montana blue / white - фото 1Montana blue / white - фото 2Montana blue / white - фото 3Montana blue / white - фото 4Montana blue / white - фото 5Montana blue / white - фото 6Montana blue / white - фото 7Montana blue / white - фото 8Montana blue / white - фото 9Montana blue / white - фото 10Montana blue / white - фото 11Montana blue / white - фото 12Montana blue / white - фото 13

Montana blue / white

Артикул: CH-081-751
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1180/1280 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 73 см. Диаметр крестовины: 60 см. Материал каркаса - пластик; Материал сиденья - сетка; Материал обивки - сетка; Ширина - 62; Глубина - 58; Высота - 118; Ширина сиденья - 48; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 50; Высота спинки - 73; Высота максимальная - 128;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1180/1280 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес10.65 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Материал каркасапластик
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветголубой, белый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Opera T, сетка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Кресло Opera T, сетка черная

47
В наличии 650 шт.
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Кресло Колд, красный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, красный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, красный матовый

5
В наличии 74 шт.
Фотография товара Кресло Reelo, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Reelo, красный, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Кресло Reelo, красный

7
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Самба М, желтый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59021
5 790 ₽

Стул-кресло Самба М, желтый, хром

41
Фотография товара Кресло Глей, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Глей, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Кресло Глей, черный

6
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590

Стол Лофт-2

47
Распродажа
Фотография товара Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 19058
26 290 ₽Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое

26
В наличии 63 шт.
Фотография товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-8 walker black, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-8 walker black, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 090
Оптовая цена

Компьютерное поворотное кресло Brave af-8 walker black, черный

13

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Стул компьютерный Unity Zenith от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Unity Zenith, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Стул компьютерный Unity Zenith

6
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Druid белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Druid белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло спортивное TopChairs Druid белый

7
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 4905
10 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Phantom серый

5
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
10 4905
10 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло ЛОЛО Sweet пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Sweet пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Кресло ЛОЛО Sweet пластик белый

5
Фотография товара Кресло ЛОЛО Cats пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Cats пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло ЛОЛО Cats пластик белый

6
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло ЛОЛО Cats от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Cats, произведённого компанией ChiedoCover
4 49011
4 990 ₽

Кресло ЛОЛО Cats

5
В пути 100 шт.
New
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 39011
10 490 ₽

Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный

15
В наличии 174 шт.
Фотография товара Montana dark gray / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Montana dark gray / white, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Montana dark gray / white

12
В наличии 30 шт.
Фотография товара Sprut black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Sprut black, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Sprut black

7

Товар в корзине

Montana blue / white
Montana blue / white
7 590
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Opera T, сетка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Кресло Opera T, сетка черная

47
В наличии 650 шт.
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Кресло Колд, красный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, красный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, красный матовый

5
В наличии 74 шт.
Фотография товара Кресло Reelo, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Reelo, красный, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Кресло Reelo, красный

7

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности