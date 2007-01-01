Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1580 мм
- Глубина550 мм
- Высота800 мм
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
|Наименование
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Высота, мм
|Цена
|Эрго PS 01-02 (2-ух секционная)
|1060
|550
|800
|Эрго PS 01-03 (3-х секционная)
|1580
|550
|800
|31790
|Эрго PS 01-04 (4-х секционная)
|2110
|550
|800
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