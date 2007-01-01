Характеристики товара
Описание
Материал: полипропилен, армированный стекловолокном, изготовленный методом впрыска газа. Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей. Устойчивость к экстремальным температурам, негорючесть.
Ударопрочность.
Материал 100% подходит для вторичной переработки.
Возможность штабелирования до 8 шт. в стопку для удобного хранения.
Подходит для внутреннего и наружного использования.
Количество в упаковке: 4 шт.
Минимальный заказ: 4 шт.
Количество коробок: 1 шт.
Объем упаковки: 0.32 м3
Вес брутто: 23.7 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина510 мм
- Высота810 мм
- Цветчерный
- Страна изготовленияИспания
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет