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Настоящее фото товара Стул пластиковый Ибица Басик, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Ибица Басик
50 оценок
16 190
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Стул пластиковый Ибица Басик

Артикул: CH-014-099
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота810 мм
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал: полипропилен, армированный стекловолокном, изготовленный методом впрыска газа. Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей. Устойчивость к экстремальным температурам, негорючесть.
Ударопрочность.
Материал 100% подходит для вторичной переработки.

Возможность штабелирования до 8 шт. в стопку для удобного хранения.
Подходит для внутреннего и наружного использования.

Количество в упаковке: 4 шт.
Минимальный заказ: 4 шт.
Количество коробок: 1 шт.
Объем упаковки: 0.32 м3
Вес брутто: 23.7 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота810 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИспания

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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