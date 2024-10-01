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Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 38 см, металлическая - фото 1

Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 38 см, металлическая

Артикул: CH-058-618
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина380 мм
  • Высота125 мм
  • Диаметр180 мм
  • Вес0,140 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

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