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Скамья Вортикс

Артикул: CH-015-870
49 оценок
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Характеристики товара

Описание

Удобная садовая скамья эконом-класса для 2-3 человек. Универсальный дизайн скамьи позволит разместить её не только в саду, но и поставить в помещении как функциональный предмет декора. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 15 мм, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1120 мм
  • Ширина630 мм
  • Высота840 мм
  • Вес10 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1210 мм
  • Высота упаковки155 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки10.69 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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