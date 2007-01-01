Характеристики товара
Описание
Удобная садовая скамья эконом-класса для 2-3 человек. Универсальный дизайн скамьи позволит разместить её не только в саду, но и поставить в помещении как функциональный предмет декора. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 15 мм, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1120 мм
- Ширина630 мм
- Высота840 мм
- Вес10 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1210 мм
- Высота упаковки155 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Вес упаковки10.69 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет