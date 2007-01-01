Характеристики товара
Описание
Окраска бетонных изделий: Белый
Вес: 185 кг
Высота: 90 см
Ширина: 90 см
Длина: 200 см
Объем в упаковке, м3: 1.6
Материал: Дерево, Бетон армированный
Цвет древесины: Палисандр
Длина скамейки (стола): 2 м
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина900 мм
- Высота900 мм
- Вес185 кг
- Материалбетон, дерево
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасабамбук
- Цветкоричневый, белый
Параметры упаковки
- Объём упаковки1.60 м3
- Изделия стопируютсяНет