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Настоящее фото товара Скамейка бетонная со спинкой Англе, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка бетонная со спинкой Англе
34 оценки
28 590
Товар в корзине. Перейти
Скамейка бетонная со спинкой Англе - фото 1Скамейка бетонная со спинкой Англе - фото 2Скамейка бетонная со спинкой Англе - фото 3

Скамейка бетонная со спинкой Англе

Артикул: CH-023-976
34 оценки
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота900 мм
  • Вес185 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Окраска бетонных изделий: Белый

Вес: 185 кг

Высота: 90 см

Ширина: 90 см

Длина: 200 см

Объем в упаковке, м3: 1.6

Материал: Дерево, Бетон армированный

Цвет древесины: Палисандр

Длина скамейки (стола): 2 м

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота900 мм
  • Вес185 кг
  • Материалбетон, дерево
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасабамбук
  • Цветкоричневый, белый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки1.60 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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