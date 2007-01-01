Характеристики товара
Описание
Классический набор садовой мебели состоящий из стола, скамеек с подлокотником и двух кресел.
Садовая мебель пригодна для использования на улице в любую погоду, поставляется в разобранном виде.
Стальной каркас покрашен чёрной порошковой краской, брус обработан, покрыт влагостойкой пропиткой со всех сторон и сверху лаком!
Крепкий, устойчивый, практичный и недорогой комплект мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет