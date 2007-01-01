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Настоящее фото товара Комплект садовой мебели Эскапемент, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект садовой мебели Эскапемент
12 оценок
54 790
Товар в корзине. Перейти
Комплект садовой мебели Эскапемент - фото 1

Комплект садовой мебели Эскапемент

Артикул: CH-088-346
12 оценок
Основные характеристики
  • Цветкоричневый, черный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Классический набор садовой мебели состоящий из стола, скамеек с подлокотником и двух кресел.
Садовая мебель пригодна для использования на улице в любую погоду, поставляется в разобранном виде.
Стальной каркас покрашен чёрной порошковой краской, брус обработан, покрыт влагостойкой пропиткой со всех сторон и сверху лаком!
Крепкий, устойчивый, практичный и недорогой комплект мебели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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