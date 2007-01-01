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Настоящее фото товара Скамейка металлическая кованая Хинг, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка металлическая кованая Хинг
14 оценок
13 890
Товар в корзине. Перейти
Скамейка металлическая кованая Хинг - фото 1

Скамейка металлическая кованая Хинг

Артикул: CH-088-328
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Ширина630 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес38 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантная и стильная скамейка — идеальный выбор для благоустройства парков, скверов, дворов, территорий кафе и зон отдыха. Эта модель сочетает надёжность конструкций из металла с изысканным дизайном, создавая уют и комфорт на свежем воздухе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина630 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес38 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.94 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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