Характеристики товара
Описание
Элегантная и стильная скамейка — идеальный выбор для благоустройства парков, скверов, дворов, территорий кафе и зон отдыха. Эта модель сочетает надёжность конструкций из металла с изысканным дизайном, создавая уют и комфорт на свежем воздухе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина630 мм
- Высота1000 мм
- Вес38 кг
- Материалметалл, дерево
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.94 м3
- Изделия стопируютсяНет