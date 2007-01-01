Характеристики товара
Описание
Скамейка со столиками — это не просто место для отдыха, а полноценная зона комфорта на открытом воздухе. Продуманная конструкция с интегрированными столиками делает её идеальной для общения, перекуса, работы на свежем воздухе или отдыха с напитками.
Модель отлично подходит для благоустройства дворов, парков, набережных, территорий кафе и бизнес-центров. Современный дизайн и функциональность делают её привлекательной как для частных, так и для коммерческих объектов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина800 мм
- Высота700 мм
- Вес40 кг
- Материалметалл, дерево
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет