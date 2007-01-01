Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамейка садово-парковая Эцентрик, со столиками, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка садово-парковая Эцентрик, со столиками
10 оценок
17 590
Товар в корзине. Перейти
Скамейка садово-парковая Эцентрик, со столиками - фото 1Скамейка садово-парковая Эцентрик, со столиками - фото 2Скамейка садово-парковая Эцентрик, со столиками - фото 3

Скамейка садово-парковая Эцентрик, со столиками

Артикул: CH-088-330
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота700 мм
  • Вес40 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скамья прямая Флоу, темно- серый
Фотография товара Скамья прямая Флоу, темно- серый от компании ChiedoCover.
Следующий Урна деревянная на железобетонном основании Постс
Фотография товара Урна деревянная на железобетонном основании Постс от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Скамейка со столиками — это не просто место для отдыха, а полноценная зона комфорта на открытом воздухе. Продуманная конструкция с интегрированными столиками делает её идеальной для общения, перекуса, работы на свежем воздухе или отдыха с напитками.
Модель отлично подходит для благоустройства дворов, парков, набережных, территорий кафе и бизнес-центров. Современный дизайн и функциональность делают её привлекательной как для частных, так и для коммерческих объектов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота700 мм
  • Вес40 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Скамья Кенрик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Кенрик, произведённого компанией ChiedoCover
11 39029
15 990 ₽Оптовая цена

Скамья Кенрик

38
Фотография товара Скамья Сеттл зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Сеттл зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Скамья Сеттл зеленый

46
Фотография товара Скамья Сеттл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Сеттл черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Скамья Сеттл черный

42
Фотография товара Скамейка ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Скамейка ЛДСП

43
Фотография товара Скамейка «Forest slim» 1600 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка «Forest slim» 1600 мох, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Скамейка «Forest slim» 1600 мох

37
Настоящее фото товара Скамейка Криз с подлокотниками, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена

Скамейка Криз с подлокотниками, 2000

6
Настоящее фото товара Скамейка чугунная садовая Велт, тик, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена

Скамейка чугунная садовая Велт, тик

10
Фотография товара Скамейка Зенит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Зенит, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Скамейка Зенит

7
Новинка
Настоящее фото товара Скамейка Паримо, коричневый, зеленый, 1800, произведённого компанией ChiedoCover
106 190

Скамейка Паримо, коричневый, зеленый, 1800

7
Фотография товара Скамейка антивандальная Скин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка антивандальная Скин, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Скамейка антивандальная Скин

9

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лион, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лион, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99025
10 590 ₽

Стол Лион, светло-зеленый

66
Фотография товара Стол садовый Тино, мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, мокка, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, мокка

50
Фотография товара Стол Чайный настенный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Чайный настенный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стол Чайный настенный, черный

7
Фотография товара Стол Ауревис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ауревис, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стол Ауревис

50
Распродажа
Фотография товара Стол уличный Калисто квадратный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол уличный Калисто квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
8 5905
8 990 ₽Оптовая цена

Стол уличный Калисто квадратный

32
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный деревянный Hangzhou, произведённого компанией ChiedoCover
от130 890
Оптовая цена

Стол обеденный деревянный Hangzhou

15
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол садовый Тино, черный, 120 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, черный, 120, произведённого компанией ChiedoCover
32 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, черный, 120

43
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый

5
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стол садовый Тино, 140, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Стол садовый Тино, 140, слоновая кость

41
Фотография товара Столик пластиковый приставной Wave, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый приставной Wave, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Столик пластиковый приставной Wave, антрацит

46
В наличии 16 шт.

Другие товары из раздела скамьи

Настоящее фото товара Скамья для парка ИЗ11/4, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Скамья для парка ИЗ11/4

33
Фотография товара Скамья парковая «Park» 1440 латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья парковая «Park» 1440 латте, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена

Скамья парковая «Park» 1440 латте

31
Настоящее фото товара Антивандальная скамейка Контур с подлокотником, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от51 490
Оптовая цена

Антивандальная скамейка Контур с подлокотником, 2000

10
Настоящее фото товара Скамейка Лувер, с подлокотником, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Скамейка Лувер, с подлокотником, 2000

6
Настоящее фото товара Скамья парковая чугунная Финиал, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от75 090
Оптовая цена

Скамья парковая чугунная Финиал, 2000

5
Настоящее фото товара Скамейка бетонная Профил 1, мрамор шахматка, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Скамейка бетонная Профил 1, мрамор шахматка

7
Фотография товара Скамья Кантин, 2-местная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Кантин, 2-местная, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Скамья Кантин, 2-местная

9
Фотография товара Скамья Боат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Боат, произведённого компанией ChiedoCover
45 690

Скамья Боат

14
Настоящее фото товара Скамья Бринк, серый, произведённого компанией ChiedoCover
181 490

Скамья Бринк, серый

8
Настоящее фото товара Скамейка бетонная парковая Плай, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Скамейка бетонная парковая Плай

7

Товар в корзине

Скамейка садово-парковая Эцентрик, со столиками
Скамейка садово-парковая Эцентрик, со столиками
17 590
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лион, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лион, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99025
10 590 ₽

Стол Лион, светло-зеленый

66
Фотография товара Стол садовый Тино, мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, мокка, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, мокка

50
Фотография товара Стол Чайный настенный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Чайный настенный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стол Чайный настенный, черный

7
Фотография товара Стол Ауревис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ауревис, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стол Ауревис

50

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как выбрать барные стулья?
Как выбрать барные стулья?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.04.2025 Подстолье по лучшей цене
Подстолье по лучшей цене

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 11.03.2026 Мебель из ротанга
Мебель из ротанга

Перейдите, чтобы узнать подробности