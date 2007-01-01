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Настоящее фото товара Скамейка антивандальная Скин, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка антивандальная Скин
9 оценок
19 890
Товар в корзине. Перейти
Скамейка антивандальная Скин - фото 1Скамейка антивандальная Скин - фото 2Скамейка антивандальная Скин - фото 3

Скамейка антивандальная Скин

Артикул: CH-088-315
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина сиденья600 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Скамейка обладает улучшенными эксплуатационными свойствами, долговечностью и внешней привлекательностью.
Скамейка обладает улучшенными эксплуатационными свойствами, долговечностью и повышенной прочностью.
Прочная и удобная скамейка, болтовое крепление бруса к ножкам обеспечивает надёжность и долговечность.
Большая, удобная, даже вальяжная скамейка. Будет хорошо выглядеть как в парке, так и на придомовом участке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина сиденья600 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес37 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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