Характеристики товара
Описание
Скамейка обладает улучшенными эксплуатационными свойствами, долговечностью и внешней привлекательностью.
Скамейка обладает улучшенными эксплуатационными свойствами, долговечностью и повышенной прочностью.
Прочная и удобная скамейка, болтовое крепление бруса к ножкам обеспечивает надёжность и долговечность.
Большая, удобная, даже вальяжная скамейка. Будет хорошо выглядеть как в парке, так и на придомовом участке.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Высота820 мм
- Глубина сиденья600 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес37 кг
- Материалметалл, дерево
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет