Скамейка Pod
Скамейка Pod
14 оценок
8 790
Скамейка Pod
NEW

Скамейка Pod

Артикул: CH-083-582
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1420 мм
  • Вес17.5 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

— уникальный, ни на что не похожий дизайн;

— обработанное и ошкуренное дерево;

— прочный стальной каркас;

— сборно-разборная конструкция;

— заводское качество изготовления (на современном металлообрабатывающем оборудовании).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки150 мм
  • Высота упаковки1420 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Скамейка Pod
Скамейка Pod
8 790
