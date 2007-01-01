Характеристики товара
Описание
Очень удобная, практичная, крепкая и не дорогая скамейка для парков скверов, дворовых и детских площадок.
Скамейка пригодна для использования круглогодично, во всепогодных условиях.
Крепость конструкции и высококачественное лакокрасочное покрытие, позволяет выдерживать огромные перепады температуры, а качество краски предотвращает быстрое истирание и износ.
Хвойные породы древесины категории А, специальные пропитки, высококачественный лак стойкий к резким перепадам температур, к истиранию и к воздействию слабых щелочных растворов. Пригодно для использования во всесезонных атмосферных условиях. Сталь покрашена методом порошковой окраски в два слоя, что значительно продлевает срок службы изделия. Болтовое крепление бруса к ножкам.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес37 кг
- Материалметалл, дерево
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.70 м3
- Изделия стопируютсяНет