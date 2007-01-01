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Настоящее фото товара Скамейка парковая Кор, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка парковая Кор
8 оценок
12 490
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Скамейка парковая Кор

Артикул: CH-088-314
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес37 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Очень удобная, практичная, крепкая и не дорогая скамейка для парков скверов, дворовых и детских площадок.
Скамейка пригодна для использования круглогодично, во всепогодных условиях.
Крепость конструкции и высококачественное лакокрасочное покрытие, позволяет выдерживать огромные перепады температуры, а качество краски предотвращает быстрое истирание и износ.
Хвойные породы древесины категории А, специальные пропитки, высококачественный лак стойкий к резким перепадам температур, к истиранию и к воздействию слабых щелочных растворов. Пригодно для использования во всесезонных атмосферных условиях. Сталь покрашена методом порошковой окраски в два слоя, что значительно продлевает срок службы изделия. Болтовое крепление бруса к ножкам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес37 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.70 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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