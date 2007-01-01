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Настоящее фото товара Скамья металлическая с подлокотниками Картуч-2, произведённого компанией ChiedoCover
Скамья металлическая с подлокотниками Картуч-2
30 оценок
14 390
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Скамья металлическая с подлокотниками Картуч-2 - фото 1Скамья металлическая с подлокотниками Картуч-2 - фото 2

Скамья металлическая с подлокотниками Картуч-2

Артикул: CH-023-973
30 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота890 мм
  • Вес38 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Отличная и стильная металлическая скамейка выполнена из металлического каркаса, окрашенного в черный цвет, и основного бруса.

Для большой надежности и прочности брус предварительно отшлифован, окрашен в приятный коричневый цвет и покрыт лаком.Благодаря качественным материалам скамейка с легкостью выдерживает любые погодные условия: снег, длительные дожди, сильные морозы и резкие перепады температур.

Поэтому скамейку можно устанавливать в парках, садах и дворах жилых кварталов.

Она создаст домашнюю атмосферу уюта и отдыха.

Длина скамейки составляет 2000 мм, ширина - 600 мм, высота - 890 мм.

Брус 35х90 мм.

Толщина профиля металл 1,5 мм.

Профиль 40х20 мм.

Ширина сидения 42 см.

Вес: 38 кг

Длина скамейки: 2 м

Высота: 89 см

Ширина: 60 см

Цвет древесины: Палисандр

Объем в упаковке: 0.15 м3

Длина: 2 м

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота890 мм
  • Вес38 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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