Характеристики товара
Описание
Отличная и стильная металлическая скамейка выполнена из металлического каркаса, окрашенного в черный цвет, и основного бруса.
Для большой надежности и прочности брус предварительно отшлифован, окрашен в приятный коричневый цвет и покрыт лаком.Благодаря качественным материалам скамейка с легкостью выдерживает любые погодные условия: снег, длительные дожди, сильные морозы и резкие перепады температур.
Поэтому скамейку можно устанавливать в парках, садах и дворах жилых кварталов.
Она создаст домашнюю атмосферу уюта и отдыха.
Длина скамейки составляет 2000 мм, ширина - 600 мм, высота - 890 мм.
Брус 35х90 мм.
Толщина профиля металл 1,5 мм.
Профиль 40х20 мм.
Ширина сидения 42 см.
Вес: 38 кг
Длина скамейки: 2 м
Высота: 89 см
Ширина: 60 см
Цвет древесины: Палисандр
Объем в упаковке: 0.15 м3
Длина: 2 м
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина600 мм
- Высота890 мм
- Вес38 кг
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет