Характеристики товара
Описание
Преимущества садовой скамейки:
Уникальный дизайн. Скамейка имеет необычный дизайн, который отличается от других скамеек на рынке.
Обработанное и ошкуренное дерево. Дерево защищено от повреждений и гниения благодаря специальной обработке.
Прочный стальной каркас. Каркас скамейки выполнен изпрочной стали, что обеспечивает долговечность и надежность конструкции.
Сборно-разборная конструкция. Скамейку можно легкоразобрать и собрать, что удобно для транспортировки и хранения.
Заводское качество изготовления. Скамейка изготовлена на современном металлообрабатывающем оборудовании, что гарантирует высокое качество и точность сборки.
Максимальная нагрузка до 250 кг. Скамейка может выдержать большой вес, что делает ее подходящей для использования на открытом воздухе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1410 мм
- Глубина400 мм
- Высота790 мм
- Вес22 кг
- Материалметалл, массив сосны
- Цветчерный, светлое дерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1420 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет