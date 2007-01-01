Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамейка Gyre, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка Gyre
9 790
Скамейка Gyre - фото 1Скамейка Gyre - фото 2Скамейка Gyre - фото 3
NEW

Скамейка Gyre

Артикул: CH-083-587
Основные характеристики
  • Ширина1410 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота790 мм
  • Вес22 кг
Характеристики товара

Описание

Преимущества садовой скамейки:

Уникальный дизайн. Скамейка имеет необычный дизайн, который отличается от других скамеек на рынке.
Обработанное и ошкуренное дерево. Дерево защищено от повреждений и гниения благодаря специальной обработке.
Прочный стальной каркас. Каркас скамейки выполнен изпрочной стали, что обеспечивает долговечность и надежность конструкции.
Сборно-разборная конструкция. Скамейку можно легкоразобрать и собрать, что удобно для транспортировки и хранения.
Заводское качество изготовления. Скамейка изготовлена на современном металлообрабатывающем оборудовании, что гарантирует высокое качество и точность сборки.
Максимальная нагрузка до 250 кг. Скамейка может выдержать большой вес, что делает ее подходящей для использования на открытом воздухе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалметалл, массив сосны
  • Цветчерный, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1420 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

