Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1500х300, венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
Скамья "Лидер 8", 1500х300, венге, каркас бронза
30 оценок
3 390
Товар в корзине. Перейти
Скамья "Лидер 8", 1500х300, венге, каркас бронза - фото 1
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Скамья "Лидер 8", 1500х300, венге, каркас бронза

Артикул: CH-017-198
30 оценок
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина300 мм
  • Цветкоричневый, золотой
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500
Фотография товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 от компании ChiedoCover.
Следующий Скамья "Лидер 8", 1500х300, бук, каркас золото
Фотография товара Скамья "Лидер 8", 1500х300, бук, каркас золото от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Длина - от 1200 до 2400 мм

Столешница - ЛДСП

Каркас - сталь

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина300 мм
  • Цветкоричневый, золотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Модель Длинамм Ширинамм Высотамм Толщина ЛДСПмм Вескг Оптовая цена
2 ножки 1200 300 450 16 9.7 3190
2 ножки 1500 300 450 16 11.2 3390
3 ножки 1800 300 450 16 12.6 3790
3 ножки 2000 300 450 16 13.6 4090
3 ножки 2400 300 450 16 15.5 4290
Варианты покрытияХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты покрытия - ЛДСП

Скамья "Лидер 8", 1500х300, венге, каркас бронза - покрытие в цвете БелыйБелый
Скамья "Лидер 8", 1500х300, венге, каркас бронза - покрытие в цвете СерыйСерый
Скамья "Лидер 8", 1500х300, венге, каркас бронза - покрытие в цвете БукБук
Скамья "Лидер 8", 1500х300, венге, каркас бронза - покрытие в цвете ОрехОрех
Скамья "Лидер 8", 1500х300, венге, каркас бронза - покрытие в цвете ВенгеВенге
Скамья "Лидер 8", 1500х300, венге, каркас бронза - покрытие в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Скамья "Лидер 8", 1500х300, венге, каркас бронза - покрытие в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Настоящее фото товара Скамья Арбат, 200 см, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Скамья Арбат, 200 см

39
Фотография товара Скамья Велтион от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Велтион, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Скамья Велтион

38
Фотография товара Скамейка металлическая Таск от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка металлическая Таск, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Скамейка металлическая Таск

34
Фотография товара Скамья Лидер 8, 1500х300, уличная из реек от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лидер 8, 1500х300, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Скамья Лидер 8, 1500х300, уличная из реек

35
  • коричневый, черный
  • бежевый, золотой
  • оранжевый, черный
Фотография товара Комплект «Стрит Кафе Стон» 740 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект «Стрит Кафе Стон» 740 графит, произведённого компанией ChiedoCover
63 390
Оптовая цена

Комплект «Стрит Кафе Стон» 740 графит

35
Фотография товара Скамья Грейс, окрашенная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Грейс, окрашенная, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Скамья Грейс, окрашенная

31
Настоящее фото товара Скамейка Лувер, с подлокотником, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Скамейка Лувер, с подлокотником, 1500

7
Фотография товара Скамья прямая Флоу, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья прямая Флоу, белый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена

Скамья прямая Флоу, белый

6
Фотография товара Скамейка Оазис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Оазис, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Скамейка Оазис

13
Настоящее фото товара Скамейка садово-парковая Кноб, произведённого компанией ChiedoCover
14 590

Скамейка садово-парковая Кноб

13

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200х300, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Скамья "Лидер 8", 1200х300, орех, каркас черный

44
  • коричневый, черный
  • бежевый, золотой
  • оранжевый, черный
Фотография товара Стол складной Тейкли 240, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 240, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 240, белый

136
В наличии 78 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290

Стол Лофт-2

47
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89013
4 440 ₽

Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный

452
В наличии 60 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9 д80см, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9 д80см, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59018
3 140 ₽

Стол Лидер 9 д80см, орех, черный

453
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
В наличии 71 шт.В пути 150 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 740
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас черный

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, черный, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, черный, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400*900, черный, бук

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400*900, черный, серый

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, венге, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, венге, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19013
4 790 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, венге, черный, без отбойников

14
Фотография товара Складной стол Виктория 180, бело-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Складной стол Виктория 180, бело-серый

9
В наличии 40 шт.

Другие товары из раздела скамьи

Фотография товара Скамья Сеттл серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Сеттл серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Скамья Сеттл серый

39
  • белый
  • серый
  • зеленый
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Диван пластиковый Нэт Бенч тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена

Диван пластиковый Нэт Бенч тортора

31
Фотография товара Скамья Эфироск от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Эфироск, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Скамья Эфироск

35
Фотография товара Скамья Эфироск, светло серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Эфироск, светло серая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Скамья Эфироск, светло серая

30
Фотография товара Скамейка парковая «Форест» 1600 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка парковая «Форест» 1600 мох, произведённого компанией ChiedoCover
26 790
Оптовая цена

Скамейка парковая «Форест» 1600 мох

40
Настоящее фото товара Скамейка Криз с подлокотниками, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена

Скамейка Криз с подлокотниками, 2000

6
Настоящее фото товара Чугунная скамья Спир, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от181 290
Оптовая цена

Чугунная скамья Спир, 1500

7
Фотография товара Скамейка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Скамейка

9
Фотография товара Скамейка Паримо, коричневый, бежевый, 900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Паримо, коричневый, бежевый, 900, произведённого компанией ChiedoCover
53 990

Скамейка Паримо, коричневый, бежевый, 900

14
Настоящее фото товара Скамейка парковая Сабстрейт, произведённого компанией ChiedoCover
17 290

Скамейка парковая Сабстрейт

15

Товар в корзине

Скамья "Лидер 8", 1500х300, венге, каркас бронза
Скамья "Лидер 8", 1500х300, венге, каркас бронза
от 3 390
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200х300, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Скамья "Лидер 8", 1200х300, орех, каркас черный

44
  • коричневый, черный
  • бежевый, золотой
  • оранжевый, черный
Фотография товара Стол складной Тейкли 240, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 240, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 240, белый

136
В наличии 78 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290

Стол Лофт-2

47
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89013
4 440 ₽

Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный

452
В наличии 60 шт.

Акции для вас

Новость от 30.07.2025 10.000₽ скидки на мебель = 10.000₽ на услуги FoodSoul
10.000₽ скидки на мебель = 10.000₽ на услуги FoodSoul

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 25.05.2026 Стулья Солар и Марк на новых опорах
Стулья Солар и Марк на новых опорах

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 07.08.2026 Мебель из Польши. В наличии
Мебель из Польши. В наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности