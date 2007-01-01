Характеристики товара
Описание
Классическая лавка эконом-класса. Отличие лавки от скамьи в отсутствии спинки. Самый традиционный предмет мебели с древних времен, когда индивидуальные места для сиденья были роскошью. Идеальный вариант для нижнего холодного яруса бани/сауны. Такой предмет эконом-класса будет уместен на любом дачном участке. На нашей лавке вы сможете если не комфортно отдохнуть, то перевести дух после тяжелой работы это точно. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина390 мм
- Высота400 мм
- Высота до сиденья405 мм
- Вес6,3 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1110 мм
- Высота упаковки90 мм
- Глубина упаковки410 мм
- Вес упаковки6.90 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет