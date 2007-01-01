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Скамья Нейрофаз

Артикул: CH-015-874
40 оценок
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Характеристики товара

Описание

Классическая лавка эконом-класса. Отличие лавки от скамьи в отсутствии спинки. Самый традиционный предмет мебели с древних времен, когда индивидуальные места для сиденья были роскошью. Идеальный вариант для нижнего холодного яруса бани/сауны. Такой предмет эконом-класса будет уместен на любом дачном участке. На нашей лавке вы сможете если не комфортно отдохнуть, то перевести дух после тяжелой работы это точно. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина390 мм
  • Высота400 мм
  • Высота до сиденья405 мм
  • Вес6,3 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1110 мм
  • Высота упаковки90 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Вес упаковки6.90 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Скамья Нейрофаз
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