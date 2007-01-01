Характеристики товара
Описание
Металлические детали отлиты из чугуна на автоматической формовочной линии, что практически полностью исключает литейные дефекты. Окрашены методом порошкового напыления - одна из самых современных технологий на сегодняшний день.
Деревянные детали изготовлены и обработаны на современном оборудовании ведущих европейских фирм. Окрашены двумя слоями яхтного лака.
Вся конструкция легко собирается на анодированной мебельной стяжке, гарантирующей высокую прочность.
Чугунная скамья поставляется в картонной упаковке (три короба), что делает возможным её перевозку в легковом автомобиле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина750 мм
- Высота780 мм
- Вес70 кг
- Материалдерево, чугун
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет