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Настоящее фото товара Скамья чугунная парковая Бонес, 2 метра, произведённого компанией ChiedoCover
Скамья чугунная парковая Бонес, 2 метра
7 оценок
37 690
Товар в корзине. Перейти
Скамья чугунная парковая Бонес, 2 метра - фото 1Скамья чугунная парковая Бонес, 2 метра - фото 2

Скамья чугунная парковая Бонес, 2 метра

Артикул: CH-088-326
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота780 мм
  • Вес70 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Металлические детали отлиты из чугуна на автоматической формовочной линии, что практически полностью исключает литейные дефекты. Окрашены методом порошкового напыления - одна из самых современных технологий на сегодняшний день.
Деревянные детали изготовлены и обработаны на современном оборудовании ведущих европейских фирм. Окрашены двумя слоями яхтного лака.
Вся конструкция легко собирается на анодированной мебельной стяжке, гарантирующей высокую прочность.
Чугунная скамья поставляется в картонной упаковке (три короба), что делает возможным её перевозку в легковом автомобиле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота780 мм
  • Вес70 кг
  • Материалдерево, чугун
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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