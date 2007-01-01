Характеристики товара
Описание
Уличная металлическая скамейка гармонично впишется в интерьер любого сада или парковой зоны. Изготовленная из качественных сортов дерева – сосны и палисандра – скамейка отличается практичностью, устойчивостью к износу, на ней очень уютно сидеть и любоваться окружающей природой. Благодаря добротной конструкции скамейка сохраняет своё качество круглый год, при любых погодных условиях.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина580 мм
- Высота830 мм
- Вес30 кг
- Материалметалл, дерево
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.70 м3
- Изделия стопируютсяНет