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Настоящее фото товара Скамейка уличная металлическая Веллум со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка уличная металлическая Веллум со спинкой
6 оценок
10 990
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Скамейка уличная металлическая Веллум со спинкой - фото 1

Скамейка уличная металлическая Веллум со спинкой

Артикул: CH-088-320
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Ширина580 мм
  • Высота830 мм
  • Вес30 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уличная металлическая скамейка гармонично впишется в интерьер любого сада или парковой зоны. Изготовленная из качественных сортов дерева – сосны и палисандра – скамейка отличается практичностью, устойчивостью к износу, на ней очень уютно сидеть и любоваться окружающей природой. Благодаря добротной конструкции скамейка сохраняет своё качество круглый год, при любых погодных условиях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина580 мм
  • Высота830 мм
  • Вес30 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.70 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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