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Сковорода для подачи «Базальт» керамика, черный

Артикул: CH-059-247
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота40 мм
  • Диаметр180 мм
  • Вес0,475 кг
  • Материалкерамика
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Отзывы

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