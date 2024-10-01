Товар в корзине. Перейти
Сковорода тефлон, литой алюминий, черный - фото 1Сковорода тефлон, литой алюминий, черный - фото 2

Сковорода тефлон, литой алюминий, черный

Артикул: CH-059-377
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный
Фотография товара Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Фотография товара Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина540 мм
  • Высота70 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес1,055 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от440

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен

12
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка квадратная фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0706
2 190 ₽Оптовая цена

Тарелка квадратная фарфор

5
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Favraud VS, VSOP», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Favraud VS, VSOP»

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Шумовка «Бэйсик» полиамид от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шумовка «Бэйсик» полиамид , произведённого компанией ChiedoCover
от90

Шумовка «Бэйсик» полиамид

5
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 9л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 610

Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 9л

5
В наличии 32 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Симплисити Хармони», произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Симплисити Хармони»

15
В наличии 288 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Бостон», прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Бостон», прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от920

Стакан смесительный «Бостон», прозрачный

14
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 820

Нож для чистки овощей «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

7
В наличии 10 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 910

Доска разделочная, пластик, зеленая

8
В наличии 380 шт.
Настоящее фото товара Набор мерных ложек, произведённого компанией ChiedoCover
от2 010

Набор мерных ложек

12
В наличии 20 шт.

Другие товары из раздела сковороды

Настоящее фото товара Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, произведённого компанией ChiedoCover
от3 070

Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие

11
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода для подачи «Боро» стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 800

Сковорода для подачи «Боро» стекло, прозрачный

11
В наличии 2 шт.
Фотография товара Сковорода «Проотель» литой алюминий, пластиковая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Проотель» литой алюминий, пластиковая , произведённого компанией ChiedoCover
от3 480

Сковорода «Проотель» литой алюминий, пластиковая

5
В наличии 150 шт.
Фотография товара Сковорода «Гранито» алюминий литой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Гранито» алюминий литой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590

Сковорода «Гранито» алюминий литой, черный

8
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 320

Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, черный, синий

7
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Сковорода трехслойная, сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490

Сковорода трехслойная, сталь нержавеющая, металлический

7
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода для блинов литой алюминий, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 600

Сковорода для блинов литой алюминий, тефлон, черный

10
В наличии 3 шт.
Фотография товара Сковорода-гриль квадратная чугун, тефлон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода-гриль квадратная чугун, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 780

Сковорода-гриль квадратная чугун, тефлон, черный

7
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Сковорода нержавеющая сталь, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от10 620

Сковорода нержавеющая сталь, металлический

9
В наличии 1 шт.
Фотография товара Сковорода «Д.Грин» алюминий литой, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Д.Грин» алюминий литой, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 180

Сковорода «Д.Грин» алюминий литой, зеленый

15
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Сковорода тефлон, литой алюминий, черный
Сковорода тефлон, литой алюминий, черный
от 10 890
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от440

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен

12
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка квадратная фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0706
2 190 ₽Оптовая цена

Тарелка квадратная фарфор

5
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Favraud VS, VSOP», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Favraud VS, VSOP»

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Шумовка «Бэйсик» полиамид от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шумовка «Бэйсик» полиамид , произведённого компанией ChiedoCover
от90

Шумовка «Бэйсик» полиамид

5
В наличии 16 шт.