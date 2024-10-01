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Сковорода «Гранито» литой алюминий литой - фото 1

Сковорода «Гранито» литой алюминий литой

Артикул: CH-059-214
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота45 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес0,643 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный

Отзывы

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