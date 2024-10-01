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Сковорода-гриль алюминий литой, дерево, черный

Артикул: CH-059-361
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина270/430 мм
  • Ширина345 мм
  • Высота40 мм
  • Вес0,92 кг
  • Материалалюминий, дерево
  • Цветкоричневый, черный
  • ФормаПрямоугольная

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