Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина260/190 мм
- Ширина240 мм
- Высота10 мм
- Вес1,95 кг
- Материалчугун
- Цветчерный
- ФормаКвадратная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Мадлер полипропилен, серый
Сотейник, сталь нержавеющая, 1,7 л, 85 мм
Ложка столовая «Ханна антик»
Блюдо сервировочное «Революшн Сэндстоун»
Салатник «Крафт Эппл» фарфор 0,65 л, желто-зеленый
Салатник, сталь, 2,5л
Нож столовый «Деко»
Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм
Ложка столовая «Концепт №6»
Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 2,2л., металлическая
Сковорода для блинов «Проотель», алюминий литой
Сковорода D260, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Сковорода «Проотель», алюминий литой, пластик
Сковорода для подачи «Базальт» керамика, черный
Сковорода-гриль «Гранито» алюминий литой
Сковорода для паэльи голубая сталь
Сковорода-гриль алюминий литой, дерево, черный
Сковорода алюминиевая, покрытие антипригарное, серебряный, черный
Сковорода сталь голубая, серый
Сковорода «Эмбер Каст Мэтт» из чугуна, черный