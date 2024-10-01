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Сковорода-гриль квадратная чугун, тефлон, черный - фото 1Сковорода-гриль квадратная чугун, тефлон, черный - фото 2

Сковорода-гриль квадратная чугун, тефлон, черный

Артикул: CH-059-254
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина260/190 мм
  • Ширина240 мм
  • Высота10 мм
  • Вес1,95 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный
  • ФормаКвадратная

Отзывы

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