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Сковорода голубая сталь, черный

Артикул: CH-059-375
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина415 мм
  • Высота25 мм
  • Диаметр220 мм
  • Вес0,82 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

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