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Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, светлое дерево - фото 1

Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, светлое дерево

Артикул: CH-059-442
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина275 мм
  • Ширина225 мм
  • Высота40 мм
  • Диаметр220 мм
  • Вес1,75 кг
  • Материалдерево, чугун
  • Цветкоричневый, черный
  • ФормаКруглая

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