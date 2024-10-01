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Сковорода «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный - фото 1Сковорода «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный - фото 2

Сковорода «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный

Артикул: CH-059-404
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина650 мм
  • Высота50 мм
  • Диаметр360 мм
  • Вес1,954 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсиний, черный
  • ФормаКруглая

Отзывы

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