Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина520 мм
- Высота60 мм
- Диаметр260 мм
- Вес1,16 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подставка барная, фанера, коричневый
Тарелка глубокая «Нептун», 0.5л
Блюдо «Кунстверк», длина 260мм
Ложка столовая «Перле»
Тарелка «Пунто Бьянка», диаметр 265мм
Салатник «Проотель» термостойкое стекло 450 мл, прозрачный
Блюдо сервировочное «Дрифтвууд»
Блюдо сервировочное «Бамвоо»
Блюдо для пиццы «Крафт Вайт»
Тарелка «Маррон Реативо», ширина 230мм
Сковорода D260, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Сковорода для блинов литой алюминий, тефлон, черный
Сковорода для блинов алюминиевая, тефлон, черный, серебряный
Сковорода алюминиевая, покрытие антипригарное, черный, серебряный
Сковорода тефлон, литой алюминий, черный
Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, темное дерево
Сковорода трехслойная сталь,антипригарное покрытие, металлический, черный
Сковорода «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный
Сковорода из голубой стали, серый
Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, дерево темное