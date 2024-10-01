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Сковорода «Клас Шеф+» алюминий, антипригарное покрытие, черный, металлический - фото 1Сковорода «Клас Шеф+» алюминий, антипригарное покрытие, черный, металлический - фото 2

Сковорода «Клас Шеф+» алюминий, антипригарное покрытие, черный, металлический

Артикул: CH-059-146
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Высота45 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес0,45 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный, серебряный

Отзывы

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