Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина230 мм
- Высота60 мм
- Диаметр90 мм
- Вес0,324 кг
- Материалалюминий
- Цветоранжевый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож для авокадо пластик, сталь нержавеющая
Экран для приготовления пиццы «Проотель»алюминий, металлический
Ложка столовая, дерево
Тарелка пирожковая «Везувиус Ляпис»
Кадка для риса бамбук
Вилка столовая «Концепт №9»
Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен синий
Крышка,65мм, металлическая
Миска, сталь нержавеющая, 3л
Нож для рыбы «Ансер», сталь нержавеющая
Сквизер для цитрусовых «Проотель», сталь нержавеющая
Сквизер для лайма «Платинум» сталь, металлический
Сквизер для цитрусовых «Проотель», сталь нержавеющая, металлический
Сквизер для цитрусовых, сталь
Сквизер для цитрусовых, сталь нержавеющая, 350мл
Сквизер для лайма, алюминиевый, зеленый
Сквизер для цитрусовых, алюминиевый, металлический
Сквизер для цитрусовых, алюминиевый, черный
Сквизер для цитрусовых, стальной
Сквизер для цитрусовых, алюминиевый, пластик