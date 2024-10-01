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Сквизер для апельсина, алюминиевый, оранжевый - фото 1

Сквизер для апельсина, алюминиевый, оранжевый

Артикул: CH-058-082
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина230 мм
  • Высота60 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,324 кг
  • Материалалюминий
  • Цветоранжевый

Отзывы

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