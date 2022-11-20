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Стол Bolero 105 см Жемчужный Перито, белый мрамор, HPL, белый - фото 1Стол Bolero 105 см Жемчужный Перито, белый мрамор, HPL, белый - фото 2Стол Bolero 105 см Жемчужный Перито, белый мрамор, HPL, белый - фото 3Стол Bolero 105 см Жемчужный Перито, белый мрамор, HPL, белый - фото 4Стол Bolero 105 см Жемчужный Перито, белый мрамор, HPL, белый - фото 5Стол Bolero 105 см Жемчужный Перито, белый мрамор, HPL, белый - фото 6Стол Bolero 105 см Жемчужный Перито, белый мрамор, HPL, белый - фото 7Стол Bolero 105 см Жемчужный Перито, белый мрамор, HPL, белый - фото 8Стол Bolero 105 см Жемчужный Перито, белый мрамор, HPL, белый - фото 9Стол Bolero 105 см Жемчужный Перито, белый мрамор, HPL, белый - фото 10

Стол Bolero 105 см Жемчужный Перито, белый мрамор, HPL, белый

Артикул: CH-052-222
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

1шт / 1кор

вес 30кг

обьем 0,156м3

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Основные характеристики

  • Длина1050 мм
  • Ширина1050 мм
  • Высота770 мм
  • Вес30 кг
  • Материал столешницыМДФ, пластик
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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