Характеристики товара
Описание
1шт / 1кор
вес 30кг
обьем 0,156м3
Основные характеристики
- Длина1050 мм
- Ширина1050 мм
- Высота770 мм
- Вес30 кг
- Материал столешницыМДФ, пластик
- Материал каркасадерево
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
1шт / 1кор
вес 30кг
обьем 0,156м3
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Конфигурация складных столов №1
Конфигурация складных столов №2
Конфигурация складных столов №3
Конфигурация складных столов №4
Конфигурация складных столов №5
Конфигурация складных столов №6
Стол Лидер 1, 1200x600, белый
Стол складной круглый 150/74
Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный
Стол Лидер 1, 900х600, серый, черный
Стол складной Раунд 120В наличии 14 шт.
Стол Лидер 7, 2250x700
Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1250x750
Стол ФАВОРИТ-3, 1250x750
Стол ФАВОРИТ-3, 1000x600
Стол ФАВОРИТ-8, 1000x1000
Стол ЛИРА-1, 1200x800
Стол ЛИРА-3, 2000/2500x1000
Стол ЛИРА-14, 2000x1000
Стол Лидер 1, 1500х800 мм, орех, каркас черный