Характеристики товара
Описание
1шт / 2кор
вес 79кг
обьем 0,223м3
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина800 мм
- Высота760 мм
- Вес79 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
1шт / 2кор
вес 79кг
обьем 0,223м3
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