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Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, черный каркас - фото 1Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, черный каркас - фото 2Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, черный каркас - фото 3Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, черный каркас - фото 4Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, черный каркас - фото 5Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, черный каркас - фото 6Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, черный каркас - фото 7

Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, черный каркас

Артикул: CH-052-215
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

1шт / 2кор

вес 79кг

обьем 0,223м3

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота760 мм
  • Вес79 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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