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Стол коктейльный Глобус

Артикул: CH-071-277
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Диаметр800 мм
  • Материал столешницыЛДСП

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол коктейльный Глобус
Стол коктейльный Глобус
14 390
В корзине

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