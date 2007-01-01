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Настоящее фото товара Стол Лаури 1200, столешница МДФ, шпон ясеня, тон орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лаури 1200, столешница МДФ, шпон ясеня, тон орех
11 оценок
от 94 490
Стол Лаури 1200, столешница МДФ, шпон ясеня, тон орех - фото 1

Стол Лаури 1200, столешница МДФ, шпон ясеня, тон орех

Артикул: CH-089-422
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Вес35.5 кг
  • Материалшпон, ясень
  • Цветорех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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