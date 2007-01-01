Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол раздвижной Стоки прямоугольный, 1400/1750, массив дуба, тон коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Стоки прямоугольный, 1400/1750, массив дуба, тон коньяк
7 оценок
от 134 990
Стол раздвижной Стоки прямоугольный, 1400/1750, массив дуба, тон коньяк - фото 1Стол раздвижной Стоки прямоугольный, 1400/1750, массив дуба, тон коньяк - фото 2Стол раздвижной Стоки прямоугольный, 1400/1750, массив дуба, тон коньяк - фото 3Стол раздвижной Стоки прямоугольный, 1400/1750, массив дуба, тон коньяк - фото 4

Стол раздвижной Стоки прямоугольный, 1400/1750, массив дуба, тон коньяк

Артикул: CH-089-402
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы20 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1, уличный из реек, белый, серебро
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, белый, серебро от компании ChiedoCover.
Следующий Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Материал ножек:массив дуба тон коньяк;

Материал основания:массив дуба тон коньяк;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы20 мм
  • Вес35 кг
  • Материал каркасамассив дуба
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветкоричневый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол АРКОС 18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
37 590
Оптовая цена

Стол АРКОС 18

31
Настоящее фото товара Cтол барный НАНТ, белый, D600, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Cтол барный НАНТ, белый, D600

36
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый

36
Фотография товара Стол Мирон 44, морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мирон 44, морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от29 290
Оптовая цена

Стол Мирон 44, морилка

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, серый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, серый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стол Лидер 2, 2700*900, серый, шампань

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, белый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, белый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 840
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800, белый, серебро

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, белый, бук, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, белый, бук, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 1, 900*600, белый, бук, кромка ПВХ, без отбойников

13
Настоящее фото товара Стол компактный левый, белый, 140*120, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена

Стол компактный левый, белый, 140*120

14
В наличии 30 шт.
Фотография товара Столик журнальный Лемосаб лоу, орех, матовый черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Лемосаб лоу, орех, матовый черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Столик журнальный Лемосаб лоу, орех, матовый черный

11
В наличии 40 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, Д800, серый, кромка т -образная черная, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, Д800, серый, кромка т -образная черная, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 44023
3 140 ₽

Стол Лидер 9, Д800, серый, кромка т -образная черная, каркас черный

14

Другие товары из раздела деревянные столы

Фотография товара Стол деревянный Авилла молочный / золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Авилла молочный / золото, произведённого компанией ChiedoCover
от67 590
Оптовая цена

Стол деревянный Авилла молочный / золото

39
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол рабочий, белый, 140*73, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стол рабочий, белый, 140*73

9
В наличии 164 шт.
Настоящее фото товара Стол рабочий, темный шимо, 120*60, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Стол рабочий, темный шимо, 120*60

8
В наличии 64 шт.
Настоящее фото товара Стол рабочий, серый, 140*60, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стол рабочий, серый, 140*60

8
В наличии 64 шт.
Настоящее фото товара Стол компактный правый, дуб венге, 160*120, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стол компактный правый, дуб венге, 160*120

13
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол компактный правый, орех, 160*120, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стол компактный правый, орех, 160*120

15
В наличии 3 шт.
Фотография товара Придиванный столик Люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Придиванный столик Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Придиванный столик Люкс

11
Фотография товара Подставка Ника от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка Ника, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Подставка Ника

13
Фотография товара Стол Лофт 114, 1200х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 114, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Стол Лофт 114, 1200х800

87
Настоящее фото товара Стол рабочий Канцлер, на заказ, произведённого компанией ChiedoCover
110 590

Стол рабочий Канцлер, на заказ

14

Товар в корзине

Стол раздвижной Стоки прямоугольный, 1400/1750, массив дуба, тон коньяк
Стол раздвижной Стоки прямоугольный, 1400/1750, массив дуба, тон коньяк
134 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности