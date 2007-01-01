Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый
7 оценок
6 30010
7 000 ₽
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - фото 1Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - фото 2Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - фото 3Стол Лидер 3 - круглый стол производства ChiedoCover - видеообзор - видео 4
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый производства ChiedoCover
+7Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый производства ChiedoCover
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый

Артикул: CH-068-515
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина1800 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1800 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.

Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.

Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина1800 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1800 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная, ПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Диаметрмм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 750 16 26.0 4990
1500 750 16 36.0 5490
1800 750 16 47.0 6590
1200 760 26 45.4 7590
1500 760 26 66.5 8790
1800 760 26 92.2 9490


Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Складные столы упаковываются в пачки по две штуки столешницами друг к другу. Каждая пачка столов или столешниц упаковывается в картон и стрейч-пленку

Отзывы

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - столешница в цвете Орех Селект каминныйОрех Селект каминный
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый
Стол Лидер 3, D1800 мм, венге, белый
от 6 300
7 000 ₽
В корзине

