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Настоящее фото товара Стол Мару 120-180х80х76, столешница МДФ16/керамика, латте, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Мару 120-180х80х76, столешница МДФ16/керамика, латте
15 оценок
47 790
Товар в корзине. Перейти
Стол Мару 120-180х80х76, столешница МДФ16/керамика, латте - фото 1Стол Мару 120-180х80х76, столешница МДФ16/керамика, латте - фото 2Стол Мару 120-180х80х76, столешница МДФ16/керамика, латте - фото 3Стол Мару 120-180х80х76, столешница МДФ16/керамика, латте - фото 4Стол Мару 120-180х80х76, столешница МДФ16/керамика, латте - фото 5Стол Мару 120-180х80х76, столешница МДФ16/керамика, латте - фото 6

Стол Мару 120-180х80х76, столешница МДФ16/керамика, латте

Артикул: CH-088-998
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы22 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мару — элегантность керамики и современная функциональность. Раздвижной стол Мару станет выразительным элементом в любой обстановке — от кухни и столовой до стильного кафе или ресторана. Его лаконичная геометрия и утончённая керамическая столешница придают пространству лёгкость и актуальность. Столешница выполнена из прочной керамики на МДФ толщиной 22 мм — такой материал устойчив к механическим повреждениям, царапинам, высокой температуре и влаге. Он не требует сложного ухода и долго сохраняет первозданный внешний вид. Металлическое основание цвета латте придаёт конструкции устойчивость и стильный контраст. Благодаря встроенному механизму трансформации стол легко увеличивается с 120 до 180 см, что позволяет с комфортом разместить гостей за обедом или ужином. Механизм работает плавно и надёжно — раскладка займёт минимум времени и усилий. Прямоугольная форма столешницы и высота 76 см обеспечивают удобную посадку. Конструкция с четырьмя ножками гарантирует стабильность даже при полной нагрузке (до 50 кг). Мару — идеальное решение для тех, кто ценит эстетику, практичность и долговечность. Он гармонично впишется в интерьер с современным, минималистичным или лофт-дизайном.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы22 мм
  • Вес64.7 кг
  • МатериалМДФ, керамика
  • Модификации столаРаздвижной
  • Допустимая нагрузка50
  • Цветбежевый, коричневый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки883 мм
  • Высота упаковки342 мм
  • Вес упаковки68.5 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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