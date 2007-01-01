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Стол обеденный Artifex, орех, 120*75 - фото 1Стол обеденный Artifex, орех, 120*75 - фото 2Стол обеденный Artifex, орех, 120*75 - фото 3Стол обеденный Artifex, орех, 120*75 - фото 4Стол обеденный Artifex, орех, 120*75 - фото 5Стол обеденный Artifex, орех, 120*75 - фото 6Стол обеденный Artifex, орех, 120*75 - фото 7Стол обеденный Artifex, орех, 120*75 - фото 8
NEW

Стол обеденный Artifex, орех, 120*75

Артикул: CH-077-968
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Artifex — элегантность и стиль для вашего интерьера.

Материалы и дизайн. Столешница стола выполнена из высококачественного МДФ с покрытием 3D бумагой толщиной 2.5 см. Круглая форма в сочетании с уникальной металлической ножкой создают стильный и изысканный образ. Цвет ореха прекрасно гармонирует с любым интерьером, от классических до современных.

Надежность и удобство. Стол придется по душе каждому благодаря своему неповторимому стилю и устойчивости (способен выдерживать нагрузки до 100 кг). Диаметр стола 120х120 см и высота 75 см идеально подходят для комфортной обеденной зоны. Качественная отделка и прочная конструкция делают его отличным выбором для повседневного использования.

Универсальность и применение. Современный стиль и минималистичный дизайн позволяют ему легко вписаться в различные интерьеры — от домашних кухонь и гостиных до кафе и ресторанов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал каркасаметалл
  • Цветорех

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1330 мм
  • Высота упаковки1310 мм
  • Глубина упаковки80 мм
  • Вес упаковки23 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол обеденный Artifex, орех, 120*75
Стол обеденный Artifex, орех, 120*75
34 990
В корзине

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