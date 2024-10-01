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Стол обеденный Boddy

Артикул: CH-066-312
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Круглый обеденный стол с лаконичным дизайном. Столешница выполнена из МДФ, покрытая пвх пленкой с рисунком Terrazzo. Сверху столешница покрыта прозрачным полиуретановым лаком, что придает покрытию высокую стойкость к механическим повреждениям.Boddy отличается высоким качеством, эргономичностью, безопасностью. Круглые формы в интерьере располагают к непринужденности, спокойствию, простоте взаимодействия.Архитектура смотрится легко и воздушно, визуально не перегружает пространство. Поэтому эта модель подойдет в том числе и для компактных помещений. Гармонично комбинируется с креслами, стульями из разных материалов. Стол Boddy — рациональный выбор для кухни, обеденной зоны в гостиной, студии. Меняйте его настроение с помощью текстиля. Используйте скатерти, раннеры, тканевые салфетки, чтобы добавить ему яркости, объёма, акцентов. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый, серый

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