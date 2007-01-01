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Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 160 см - фото 1Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 160 см - фото 2Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 160 см - фото 3Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 160 см - фото 4Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 160 см - фото 5Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 160 см - фото 6Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 160 см - фото 7
NEW

Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 160 см

Артикул: CH-077-956
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Converta раскладной — стиль и функциональность для современной кухни.

Эстетика и прочность
Стол Converta раскладной выполнен в современном стиле, с керамической столешницей, имитирующей узор под мрамор. Она устойчива к царапинам и проста в уходе. Прочное металлическое подстолье выдерживает нагрузку до 100 кг, что делает стол надежным и долговечным.

Функциональность раскладывания
Преимущество стола — возможность регулировки длины от 160 до 220 см. Это удобно как для небольших обедов, так и для приема гостей. Столешница легко раздвигается, подчеркивая его универсальность.

Универсальность для любого помещения
Стол Converta прекрасно подходит для кухни, столовой, студии или офиса, добавляя интерьеру стиль и функциональность. Его мраморный узор и лаконичный дизайн прекрасно подойдут для дома или общественных пространств.

Converta — это сочетание утончённого дизайна, функциональности и надёжности, которое подчеркнёт ваш вкус и создаст комфортную обстановку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1600/2200 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1680 мм
  • Высота упаковки970 мм
  • Глубина упаковки370 мм
  • Вес упаковки102 кг
  • Объём упаковки0.60 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 160 см
Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 160 см
89 990
В корзине

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