Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Converta раскладной — стиль и функциональность для современной кухни.
Эстетика и прочность
Стол Converta раскладной выполнен в современном стиле, с керамической столешницей, имитирующей узор под мрамор. Она устойчива к царапинам и проста в уходе. Прочное металлическое подстолье выдерживает нагрузку до 100 кг, что делает стол надежным и долговечным.
Функциональность раскладывания
Преимущество стола — возможность регулировки длины от 160 до 220 см. Это удобно как для небольших обедов, так и для приема гостей. Столешница легко раздвигается, подчеркивая его универсальность.
Универсальность для любого помещения
Стол Converta прекрасно подходит для кухни, столовой, студии или офиса, добавляя интерьеру стиль и функциональность. Его мраморный узор и лаконичный дизайн прекрасно подойдут для дома или общественных пространств.
Converta — это сочетание утончённого дизайна, функциональности и надёжности, которое подчеркнёт ваш вкус и создаст комфортную обстановку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1600/2200 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыкерамика/стекло
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1680 мм
- Высота упаковки970 мм
- Глубина упаковки370 мм
- Вес упаковки102 кг
- Объём упаковки0.60 м3
- Изделия стопируютсяНет