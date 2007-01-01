Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Converta раскладной — стиль и функциональность для современной кухни.
Материалы и дизайн.
Столешница выполнена из прочной и износостойкой керамики серого цвета. Материал отличается устойчивостью к царапинам, влаге и высоким температурам, что делает стол идеальным для повседневного использования. Прямоугольная форма придаёт столу универсальность и строгую геометрию, гармонируя с современными интерьерами.
Функциональность.
Раскладной механизм позволяет увеличить длину столешницы с 180 до 240 см, предоставляя дополнительное пространство для гостей или больших семейных обедов. Это делает стол удобным как для повседневной эксплуатации, так и для торжественных мероприятий.
Надёжность и удобство.
Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 100 кг, обеспечивая стабильность и долговечность. Высота 75 см и ширина 90 см оптимальны для комфортной посадки, а раскладная функция делает стол особенно практичным в небольших помещениях.
Стиль и универсальность.
Современный дизайн с акцентом на минимализм идеально вписывается в современные интерьеры кухни, столовой или гостиной. Серый цвет добавляет элегантности и подчёркивает актуальность стиля.
Converta — это сочетание утончённого дизайна, функциональности и надёжности, которое подчеркнёт ваш вкус и создаст комфортную обстановку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1800/2400 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыкерамика/стекло
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1880 мм
- Высота упаковки970 мм
- Глубина упаковки370 мм
- Вес упаковки107.50 кг
- Объём упаковки0.67 м3
- Изделия стопируютсяНет