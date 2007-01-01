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Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 180 см - фото 1Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 180 см - фото 2Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 180 см - фото 3Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 180 см - фото 4Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 180 см - фото 5Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 180 см - фото 6Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 180 см - фото 7
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Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 180 см

Артикул: CH-077-955
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Converta раскладной — стиль и функциональность для современной кухни.

Материалы и дизайн.
Столешница выполнена из прочной и износостойкой керамики серого цвета. Материал отличается устойчивостью к царапинам, влаге и высоким температурам, что делает стол идеальным для повседневного использования. Прямоугольная форма придаёт столу универсальность и строгую геометрию, гармонируя с современными интерьерами.
Функциональность.

Раскладной механизм позволяет увеличить длину столешницы с 180 до 240 см, предоставляя дополнительное пространство для гостей или больших семейных обедов. Это делает стол удобным как для повседневной эксплуатации, так и для торжественных мероприятий.

Надёжность и удобство.
Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 100 кг, обеспечивая стабильность и долговечность. Высота 75 см и ширина 90 см оптимальны для комфортной посадки, а раскладная функция делает стол особенно практичным в небольших помещениях.

Стиль и универсальность.
Современный дизайн с акцентом на минимализм идеально вписывается в современные интерьеры кухни, столовой или гостиной. Серый цвет добавляет элегантности и подчёркивает актуальность стиля.

Converta — это сочетание утончённого дизайна, функциональности и надёжности, которое подчеркнёт ваш вкус и создаст комфортную обстановку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1800/2400 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1880 мм
  • Высота упаковки970 мм
  • Глубина упаковки370 мм
  • Вес упаковки107.50 кг
  • Объём упаковки0.67 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 180 см
Стол обеденный Converta, раскладной, керамика, темно-серый, 180 см
99 990
В корзине

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