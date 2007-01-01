Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Джамму для большой семьи. Прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом. Нить плоская. Экоротанг высшего качества. Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Температура эксплуатации от -16 до + 50. Легко моется. Не требует особого ухода. Столешница - каленое стекло 6 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Вес48 кг
- Материалротанг, закаленое стекло
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Объём упаковки1.49 м3
- Изделия стопируютсяНет