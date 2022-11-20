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Стол деревянный Мингли кантри 2047, черный - фото 1Стол деревянный Мингли кантри 2047, черный - фото 2Стол деревянный Мингли кантри 2047, черный - фото 3Стол деревянный Мингли кантри 2047, черный - фото 4Стол деревянный Мингли кантри 2047, черный - фото 5Стол деревянный Мингли кантри 2047, черный - фото 6

Стол деревянный Мингли кантри 2047, черный

Артикул: CH-035-559
40 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота740 мм
  • Вес20 кг
  • Объем0.1 л
  • Материал ножекМассив березы
  • Количество мест4
  • Цвет подстольяЧерный
  • Страна изготовленияРоссия

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