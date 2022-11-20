Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1582 мм
- Ширина1169 мм
- Длина3200 мм
- Наличие бортикаС бортиком
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
Стул Диамант пластиковый, золотой
Стул Чили
Стул прозрачный Isy Antishock
Стул Opus
Стул Oliver Square велюр светло-серый